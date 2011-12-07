РФС подписал соглашение о развитии футбола в Татарстане

В четверг в Казани было подписано соглашение о развитии футбола в Татарстане между РФС, Минспорта страны, правительством РТ и Федерацией футбола Татарстана. В церемонии подписания приняли участие президент РФС Александр Дюков, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РТ Рустам Минниханов и председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев, сообщает официальный сайт РФС.

Данное соглашение станет основой для системного взаимодействия всех четырех сторон, в том числе для реализации проекта развития массового футбола UEFA GROW, который предполагает проведение «Уроков футбола» в общеобразовательных школах и проведение массовых школьных соревнований. Кроме того, оно позволит создать условия для развития на территории РТ любительского, детско-юношеского и профессионального футбола.

В частности, в Татарстане будут созданы условия для присвоения школе «Рубина» статуса Академии РФС, а для ДЮСШ ФК «Нефтехимик» РЦПФ НП «Спортивный клуб «КАМАЗ» — Регионального центра РФС.