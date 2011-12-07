Российский хоккеист получил четырёхлетнюю дисквалификацию

19-летний нападающий Илья Алтыбармакян получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Так, в допинг-пробе хоккеиста были обнаружены следы кокаина. При этом игрок отказался от вскрытия допинг-пробы «Б».

За свою карьеру нападающий провёл два сезона в МХЛ, играя за клубы системы СКА. В минувшем сезоне Алтыбармакян был третьим бомбардиром СКА-1946 с 40 (20+20) очками, но клуб в феврале расторг с ним контракт по дисциплинарным причинам.