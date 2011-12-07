Дмитрий Кагарлицкий: «Считаю, что забивать по одному голу − маловато»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился с клубной пресс-службой своим мнением по поводу предстоящего матча с подольским «Витязем».

Нападающий считает, что для повышения реализации голевых моментов нет другого пути, кроме как действовать хладнокровнее и забивать голы. Дмитрий отметил профессионализм одноклубников и усомнился в вероятности того, что они «просто разучились забивать».

Касательно собственной результативности (2 забитых шайбы в этом сезоне) и понимая с партнерами по команде, игрок отозвался с осторожностью.

«Сыграли всего четыре игры, тем более три из них проиграли. О химии будем говорить в тот момент, когда начнём побеждать. Считаю, что забивать по одному голу − маловато. <…> Один гол − это мелочи», — заявил Кагарлицкий.

Напомним, что сегодня казанцы сыграют с «Витязем» в Подольске в очередном туре «регулярки». Старт поединка назначен на 19:30.