Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

Президент объяснил свою точку зрения непопаданием национальной футбольной команды страны на Олимпийские игры.

Президент России Владимир Путин подверг критике идею об отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по физической культуре и спорту.

«Вот в футболе говорят: давайте снимем лимит на легионеров. Замечательно, с 1988 года сборная не играет на Олимпиаде, и еще не будет играть 20 лет, если только легионеры будут играть», — заметил Путин.

Напомним, что на данный момент окончательное решение об отмене или трансформации лимита еще не было принято. Однако большинство клубов РПЛ (в том числе и казанский «Рубин») склоняются, как минимум, к частичной или даже полной отмене ограничений на количество игроков с иностранным паспортом в составе.

Читайте также: Российские футбольные клубы потратили более 70 млн евро в летнее трансферное окно

КВ
Лента новостей