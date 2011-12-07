Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе

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Президент России Владимир Путин подверг критике идею об отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по физической культуре и спорту.
«Вот в футболе говорят: давайте снимем лимит на легионеров. Замечательно, с 1988 года сборная не играет на Олимпиаде, и еще не будет играть 20 лет, если только легионеры будут играть», — заметил Путин.
Напомним, что на данный момент окончательное решение об отмене или трансформации лимита еще не было принято. Однако большинство клубов РПЛ (в том числе и казанский «Рубин») склоняются, как минимум, к частичной или даже полной отмене ограничений на количество игроков с иностранным паспортом в составе.
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