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Нижнекамский «Нефтехимик»  дома сумел уверенно переиграть московский «Спартак»

Нижнекамский «Нефтехимик»  дома сумел уверенно переиграть московский «Спартак»
Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» в этом сезоне играют тяжело, частенько теряя очки. Но вот в домашнем матче против московского «Спартака» подопечные Андрея Назарова сумели сыграть очень прилично. Несмотря на то, что хозяева пропустили первыми, затем нижнекамцы провели четыре шайбы – 4:1. Причем первый шайбу у хозяев забросил Падакин, еще недавно выступавший за «Ак Барс». Так нижнекамцы чуть сбили настрой красно-белым, которые приедут в Казань 11 октября.
КВ
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