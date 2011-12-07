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Сборная Татарстана по бадминтону завоевала «бронзу» на командном чемпионате России

Сборная Татарстана по бадминтону завоевала «бронзу» на командном чемпионате России
Сборная Татарстана по бадминтону стала обладательницей бронзовых медалей на командном чемпионате России. В полуфинале татарстанцы уступили команде Московской области (1:2), и завоевали заслуженные награды. Победительницей стала команда Пермского края. 
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