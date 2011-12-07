«Ак-Барс-Динамо» примет участие в предсезонном турнире в Ульяновске

Казанское «Ак-Барс-Динамо» примет участие в предсезонном V Кубке «Волга-Спорт-Арены», сообщает сайт федерации хоккея с мячом России. Турнир пройдёт в Ульяновске с 13 по 18 октября.

Казанский клуб попал в одну группу с ульяновской «Волгой», московским «Динамо» и архангельским «Водником-2». В группе Б выступят кировская «Родина», «Строитель» из Сыктывкара, ульяновская «Волга-Черемшан» и «Крылатское» (Москва). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Ранее, 9–11 октября, в Ульяновске состоится финал Кубка России по хоккею с мячом.