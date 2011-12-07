Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани состоялся «Кросс нации»

Площадкой забега стала «Ак Барс арена».

В субботу в Казани состоялся традиционный массовый забег «Кросс нации-2020». По данным Минспорта республики, к старту присоединились около 18 тысяч горожан.

Площадкой забега стала «Ак Барс арена»: участникам предложили пробежать дистанцию в 1, 2 и 3 км. Как и в прошлые годы, отдельные старты были организованы для юных участников, ветеранов и молодых людей, желающих сдать нормы ГТО.

«Огромное спасибо всем участникам, вышедшим на старт! Желаю всем нам хорошего настроения и крепкого здоровья! Занимайтесь спортом, ставьте перед собой новые цели и бейте свои собственные рекорды», — заявил министр спорта РТ Владимр Леонов.

КВ
Лента новостей