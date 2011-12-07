Динамовцы Казани продолжают громить соперников

Гости пропустили первыми – Леденцов реализовал пенальти – 1:0. Однако затем динамовцы прибавили, да так что мало не показалось. На 17-й минуте Артюшин сравнял счет – 1:1. А на 29-й минуте Воробьев вывел гостей вперед – 2:1.Правда, на 35-й минуте «Волга» счет сравняла – со свободного удара – 2:2. Но еще до перерыва Ларионов и Воробьев вывели Казань вперед – 4:2. Во второй половине встречи казанцы Ларионов, Веселов и Обухов довели счет до 7:2. Затем хозяева отыграли два мяча – 7:4 в пользу Казани.Свой следующий матч 12 ноября динамовцы проведут также в Ульяновсе сыграют «домашний матч» со «Строителем» из Сыктывкара.