Матч «Рубин» - «Локомотив» рассудит бригада Владислава Безбородова

Матч 14-го тура чемпионата РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом» (11 ноября, Казань Арена, 16.30) рассудит судейская бригада под управлением Владислава Безборова из Санкт-Петербурга. Лайнсменами назначены Владислав Назаров из Невинномысска и Арам Петросян из Бронниц. Инспектором матча назначен Николай Левников из Санкт-Петербурга.