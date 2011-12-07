33 татарстанских спортсмена будут участвовать в чемпионате России по плаванию

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33 пловцов из Татарстана будут участвовать в чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне, сообщает пресс-служба минспорта РТ.
Соревнования пройдут 14 декабря в Санкт-Петербурге. 500 сильнейших российских спортсменов в течение шести дней будут разыгрывать 46 комплектов наград.
Также пловцы, показавшие абсолютно лучший результат отдельно у мужчин и женщин по действующей таблице очков FINA, и их тренеры будут награждены призами от Всероссийской федерации плавания, уточнили в ведомстве.