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33 татарстанских спортсмена будут участвовать в чемпионате России по плаванию

Соревнования пройдут 14 декабря в Санкт-Петербурге.

33 пловцов из Татарстана будут участвовать в чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Соревнования пройдут 14 декабря в Санкт-Петербурге. 500 сильнейших российских спортсменов в течение шести дней будут разыгрывать 46 комплектов наград.

Также пловцы, показавшие абсолютно лучший результат отдельно у мужчин и женщин по действующей таблице очков FINA, и их тренеры будут награждены призами от Всероссийской федерации плавания, уточнили в ведомстве.

КВ
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