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«Ак Барс-Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд

Команда провалилась в Иркутске.

«Ак Барс-Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив в Иркутске местной «Байкал-Энергии». Встреча завершилась со счётом 3:12.

Уже после первого тайма на табло был зафиксирован неприличный счёт — 7:1 в пользу хозяев. Единственный мяч казанцы отквитали с пенальти. Сразу после перерыва хоккеисты «Ак Барс-Динамо» оформили ещё два гола, но пропустили пять.

После 9 туров команда идёт на одиннадцатом месте с 6 очками. Аналогичное количество баллов у новосибирского «Сибсельмаша» и «Мурмана» из Мурманска.

КВ
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