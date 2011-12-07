Иван Игнатьев - трансферная ошибка «Рубина» Слуцкого?

Крайний раз форвард забивал 18 августа в Сочи, реализовав одиннадцатиметровый. С тех пор как отрезало, причем в статистику мы включаем игры в РПЛ, Кубке страны и за молодежную сборную (здесь, к примеру, Игнатьев не смог реализовать пенальти 9 октября в матче с эстонцами). За 2020 год нападающий превратился из подающего надежды футболиста в главный трансферный провал клуба при Леониде Слуцком.

Скандальная репутация

Игнатьев присоединился к казанцам в январе — его переход из «Краснодара» за 7 млн евро стал самым дорогим трансфером зимнего окна в России и самой дорогой покупкой «Рубина» с сезона-2016/17 имени Хавьера Грасии, когда в столицу РТ приехала банда легионеров (Рочина, Лестьенн, Жонатас и компания). На тот момент казанцы шли на 13-м месте в чемпионате при худшей в лиге статистике голов (11 мячей). Слуцкий стал экстренно перестраивать команду, чтобы решить задачу по сохранению прописки в элите, а посему заявил конкретно: игрока купили «не на перспективу, а на сейчас. Он именно сейчас готов делать результат».

Стоит вспомнить и то, при каких обстоятельствах нападающий уезжал из «Краснодара». Весной 2019-го встал вопрос о продлении его контракта с «быками», где на финансовые запросы воспитанника идти не хотели. Футболиста перевели во вторую команду, выступающую в ФНЛ, и после этой показательной порки стороны все же заключили новое соглашение. Игрок закончил сезон-2018/19 с 10 голами в 36 матчах, но отношения с «Краснодаром» были безнадежно испорчены.

Осенью Игнатьев потерял место в основе, а если появлялся на поле, то выглядел не сильно круче 33-летнего Ари. К зиме 2020-го он подошел с пятью мячами в 19 играх. Более того, в СМИ стали фигурировать слухи о не самом спокойном характере молодого нападающего, так что, когда на «Краснодар» вышел «Рубин», южане, без сомнения, не страдая, расстались с футболистом. Леонид Слуцкий, отвечая в одном из интервью на вопрос о характере игрока, парировал: «У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать, есть ли проблема». За Игнатьева вступился и спортивный директор «Рубина» Яровинский в беседе со «Спорт-Экспрессом»: «То, что многие отмечают как минус Игнатьева, я считаю его большим плюсом. Он невероятно дерзкий, самоуверенный парень. Это потрясающее качество, я лично его за это очень ценю».

Однако история взаимоотношений Слуцкого с непокладистыми футболистами заставляла переживать за перспективы. Так, тренер в ЦСКА не сработался с талантливым Павлом Мамаевым и решил проблему путем его продажи в «Краснодар». Не менее эпичная история произошла со специалистом в нидерландском «Витессе» — молодой опорник Ришедли Базур на открытой (!) тренировке поконфликтовал с одноклубником, а вдобавок послал тренера. Тогда дело тоже закончилось отстранением футболиста.

РПЛ-2019/20 Игнатьев доиграл в статусе основного страйкера, однако взять с места в карьер ему не удалось. Форвард провел больше времени на поле, чем в «Краснодаре», бил с такой же интенсивностью (1,4 удара за игру), чаще шел в дриблинг и, увы, чаще стал залезать в офсайд (почти по разу за матч) и терять мяч. Несмотря на энтузиазм, открыл он счет своим голам в Казани лишь с пенальти в 30-м туре. Вполне справедливо штаб Слуцкого решил перестраховаться и под новый сезон подписать более стабильного форварда — Джордже Деспотовича.

«Зависимый» форвард

Пока серб залечивал травму, Игнатьев имел место в основе и даже забил два мяча — тоже с пенальти. В остальном нападающий стал блеклой тенью самого себя, утверждает статистика: реже бьет, практически перестал бить из пределов штрафной, допускает больше брака в передачах. По ожидаемым голам нападающий сейчас — худший игрок «Рубина», его xG (количество незабитых голов при реальных моментах) составляет 2,44. Футболист даже не реализовал свои шансы в кубковых играх против достаточно слабых «Черноморца» и СКА. С грустью подчеркнем, что с игры он последний раз забивал аж 7 ноября 2019 года в Лиге Европы, то есть больше года назад!

Вне футбольного поля (исходя из его Instagram) Игнатьев ведет жизнь обычного состоятельного парня: фотографии с симпатичной девушкой с курортов, из ресторанов, немного футбола и компьютерных игр. Отметим, что здесь у Ивана много общего с другим «золотым» форвардом Александром Кокориным. Оба фанатеют от игры CS: GO и любят хорошие машины. Причем в сентябре Игнатьев на своем BMW M5 попал в ДТП в центре Казани, однако вины футболиста в этом инциденте не было.

Слуцкий признавал, что Иван очень зависим от внешних факторов. За этот год на футболиста легла целая масса событий, выбившая его из колеи: Игнатьев оказался не готов к роли основного страйкера, от которого ждут результата в молодой по среднему возрасту команде; негативно повлиял весенний карантин и перерыв в турнире; проигранная конкуренция Деспотовичу также не прибавила уверенности; ДТП как вишенка на этом торте. То, что футболист иногда себе на уме, подтвердило его удаление в последнем туре.

Возможно, что «Рубин» уже не окупит деньги, инвестированные в игрока. Но работать с этим активом, чей контракт действует до 2024 года, нужно. Лучшим решением здесь видится зимняя аренда куда-нибудь в «Ротор» или «Уфу». В клубах из подвала форвард либо возьмется за ум, либо окончательно станет еще одной погасшей футбольной звездочкой.