Российские клубы завершили групповой этап ЛЧ с одной победой

В заключительном туре Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде проиграл «Баварии» — 0:2. В активе россиян осталось три очка после трёх ничьих и последнее место в группе А.

Три российских клуба за 18 матчей смогли одержать всего одну победу — отличился «Краснодар» в игре с «Ренном» (1:0). 6 игр представители РФ свели к ничейному исходу, 11 матчей проиграли.

Одним из худших клубов розыгрыша ЛЧ стал «Зенит», набравший всего одно очко в группе F при разнице мячей 4:13. Хуже обстоят дела только у «Ренна» (разница мячей 3:11) и «Ференцвароша» (5:17).