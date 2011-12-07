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«Динамовское дерби»: Москва взяла реванш в Казани

Казанские и московские динамовцы в чемпионате России по хоккею с мячом уже встречались в этом сезоне. И в Москве команда Ильяса Хандаева довольно неожиданно одержала победу – 6:5. И вот москвичи прибыли на стадион «Ракета» в Дербышках с надеждой на реванш.
А встреча была еще приурочена к 95-летию общества «Динамо», что добавляло напряжения. Из-за этого и скованность в движениях игроков не давало командам продемонстрировать голевую феерию – рисковать никто не хотел. Но на 25-й минуте в большинстве Обухов ювелирной передачей вывел к воротам москвичей Максима Рязнова – 1:0. И у казанцев были еще шансы увеличить преимущество – москвичи еще раз удалились. Но в большинстве хозяева неожиданно пропустили – экс-капитан казанцев, ныне выступающий за Москву Сергей Шабуров уникальным ударом под перекладину счет сравнял – 1:1 на 32-й минуте. С этим счетом команды и ушли на перерыв.За первые десять минут второго тайма сначала казанцы упустили реальный момент забить, а затем ответной «любезностью» ответили москвичи – напряжение нарастало. А на 70-й минуте дальний удар москвича Василенко вновь оказался точным – 1:2.Но на 82-й минуте казанцы с углового счет сумели сравнять – 2:2 – дубль оформил Максим Рязанов.Увы, делая искусственный офсайд, казанцы ошиблись, и москвичи забили решающий гол – 2:3. И времени на то, чтобы отыграться, у казанцев уже не осталось.
КВ
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