«Динамовское дерби»: Москва взяла реванш в Казани

А встреча была еще приурочена к 95-летию общества «Динамо», что добавляло напряжения. Из-за этого и скованность в движениях игроков не давало командам продемонстрировать голевую феерию – рисковать никто не хотел. Но на 25-й минуте в большинстве Обухов ювелирной передачей вывел к воротам москвичей Максима Рязнова – 1:0. И у казанцев были еще шансы увеличить преимущество – москвичи еще раз удалились. Но в большинстве хозяева неожиданно пропустили – экс-капитан казанцев, ныне выступающий за Москву Сергей Шабуров уникальным ударом под перекладину счет сравнял – 1:1 на 32-й минуте. С этим счетом команды и ушли на перерыв.За первые десять минут второго тайма сначала казанцы упустили реальный момент забить, а затем ответной «любезностью» ответили москвичи – напряжение нарастало. А на 70-й минуте дальний удар москвича Василенко вновь оказался точным – 1:2.Но на 82-й минуте казанцы с углового счет сумели сравнять – 2:2 – дубль оформил Максим Рязанов.Увы, делая искусственный офсайд, казанцы ошиблись, и москвичи забили решающий гол – 2:3. И времени на то, чтобы отыграться, у казанцев уже не осталось.