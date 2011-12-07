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Экипаж Андрея Каргинова выиграл четвертый этап на «Дакаре»

Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинов в зачете грузовиков первым преодолел четвертый этап на ралли «Дакар-2019».
Экипаж Эдуарда Николаева пришел к финишу четвертым, экипаж Дмитрия Сотникова – пятым. После четырех этапов гонку возглавляет экипаж Эдуарда Николаев, на втором и третьем местах – экипажи Каргинова и Сотникова.
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