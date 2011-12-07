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«Молодежка» казанского «Рубина» вышла из отпуска

Молодежная команда «Рубина» 9 января вышла из отпуска и, собравшись на клубной базе, провела первые тренировки.
До 21 января команда будет тренироваться в Казани в двухразовом режиме. А затем запланированы два сбора в Турции – с 25 января по 7 февраля и с 11 по 22 февраля.
КВ
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