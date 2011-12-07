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«Рубин» расторг контракт с Кудряшовым

Казанский «Рубин» расторг контракт с 31-летним защитником Федором Кудряшовым.
Таким образом, казанский клуб продолжает плановое сокращение платежной ведомости. Судя по всему, Кудряшов не согласился на понижение зарплаты, и теперь, по мнению специалистов, высока вероятность, что он может подписать контракт с «Краснодаром», где он уже выступал в 2011 году.
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