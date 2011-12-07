Сборная России по хоккею победила на «Шведских играх» сборную Чехии

И все же россияне усилиями второй тройки сумели во втором периоде сравнять счет (Кузьменко). А затем на последней минуте второго периода все тот же Кузьменко вывел россиян вперед – 2:1. В третьем периоде судьи назначили буллит, но Кватил не сумел переиграть Коновалова и победный для россиян счет сохранился. А вот в концовке третьего периода Кадейкин сумел подправить шайбу в ворота соперника – 3:1. Так россияне остались лидерами евротура.