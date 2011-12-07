«Ак Барс» в первом матче после перерыва уступил по буллитам «Авангарду»

Свой очередной матч регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» проводил в Балашихе против «Авангарда». Место в воротах казанцев занял Адам Рейдеборн, а у хозяев ворота защищал экс-казанец Эмиль Гарипов. Увы для гостей, хозяева открыли уже на 3-й минуте — отличился Алексей Пьянов — 1:0. Далее игра выровнялась, и в большинстве казанцы имели свои моменты, но счет в первом периоде так и не изменился. Во втором периоде гости явно подсели, и наработали на 6 минут подряд игры в меньшинстве. И не мало сил пришлось казанцам потратить, чтобы не пропустить. Весь третий период казанцы искали пути к воротам Гарипова, но тот играл вдохновенно. Однако за 13 секунд до конца основного времени матча, снав вратаря, казанцы забили — Станислав Галиев с передачи Азеведо отличился — 1:1. Овертайм голов не принес, хотя в концовке полторы минуты гости играли в меньшинстве. А в буллитной серии казанцам немного не повезло — 1:2 в итоге. Но свое очко на выезде казанцы все же взяли, а заодно и досрочно победили в дивизионе Харламова, и теперь 13 февраля в Риге сыграют против «Динамо».