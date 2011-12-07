ХК «Нефтехимик» дома обыграл «Локомотив»

Нижнекамцы бодро начали свой домашний матч против ярославского «Локомотива». На 4-й минуте Марат Хайруллин открыл счет, а на 8-й минуте Райан Мэрфи его удвоил — обе шайбы были заброшены в равных составах — 2:0. Ярославцы ответили голом да Косты — 2:1 на 15-й минуте.А еще через минут экс-казанец Владимир Ткачев счет сравнял — 2:2. Но в середине второго периода Ильдар Шиксатдаров вновь вывел хозяев вперед — 3:2.Этот счет продержался до второго перерыва.А в середине третьего периода нижнекамцы вновь повели в две шайбы — 4:2 после броска Энлунда в меньшинстве. Затем Ландер забросил шайбу у гостей, но не более того — 4:3. С этим счетом матч и закончился, и нижнекамцы продолжают биться за место в плей-офф.