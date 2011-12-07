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В татарстанском этапе Кубка мира по фехтованию китайские спортсменки участвовать не будут

Соревнования пройдут с 19 по 24 февраля в столице РТ.
Китайским спортсменам ограничили въезд в Татарстан. Они не будут участвовать в татарстанском этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, сообщается на сайте мэрии Казани. Напомним, что соревнования пройдут с 19 по 24 февраля в Казани. В республике на сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани пройдет этап Кубка мира по фехтованию среди женщин.
КВ
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