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ХК «Челны» сравняли счет в серии с «Чебоксарами»

Челнинцы ведут борьбу за Кубок Федерации.
ХК «Челны» сравнял счет в 1/4 финала Кубка Федерации. После разгромного поражения от ХК «Чебоксары» (1:5), челнинцы на следующий день увезли из Чувашии победу со счетом 3:1. Серия 1/4 финала Кубка Федерации переезжает в автоград, где матчи пары пройдут 13 и 14 марта. Напомним, что ХК «Челны» выступает в Первенстве ВХЛ.
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