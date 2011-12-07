ХК «Челны» сравняли счет в серии с «Чебоксарами»

ХК «Челны» сравнял счет в 1/4 финала Кубка Федерации. После разгромного поражения от ХК «Чебоксары» (1:5), челнинцы на следующий день увезли из Чувашии победу со счетом 3:1. Серия 1/4 финала Кубка Федерации переезжает в автоград, где матчи пары пройдут 13 и 14 марта. Напомним, что ХК «Челны» выступает в Первенстве ВХЛ.