Игроки «Рубина» пролетели мимо сборной

РФС опубликовал состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. В список вошли 26 футболистов, среди которых ни одного игрока «Рубина». Твиттер казанского клуба отреагировал на эту новость известным мемом с актером Джоном Траволтой. Мем выражает растерянность и замешательство. Напомним, что сборная России сыграет с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).