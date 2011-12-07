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Игроки «Рубина» пролетели мимо сборной

Клуб отреагировал на это мемом.
РФС опубликовал состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. В список вошли 26 футболистов, среди которых ни одного игрока «Рубина». Твиттер казанского клуба отреагировал на эту новость известным мемом с актером Джоном Траволтой. Мем выражает растерянность и замешательство. Напомним, что сборная России сыграет с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).
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