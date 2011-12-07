Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ильяс Хандаев привел сборную России к первому «золоту» Универсиады в Красноярске

Ильяс Хандаев привел сборную России к первому «золоту» Универсиады в Красноярске
Ильяс Хандаев, главный тренер команды по хоккею с мячом «Динамо-Казань» на Универсиаде в Красноярске привел сборную России на турнире по хоккею с мячом к золотым медалям. Хоккей с мячом впервые был представлен на Универсиаде, и вот такой успех. В финале россияне переиграли сборную Швеции – 6:1. В составе сборной России сыграл казанский динамовец Владислав Веселов.
КВ
Лента новостей