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Определились участники плей-офф второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина

Определились участники плей-офф второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина
 На «Западе» ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а питерский СКА – с ярославским «Локомотивом», а вот на «Востоке» «Барыс» примет «Авангард», а «Автомобилист» - «Салават Юлаев». Первые матчи пройдут на льду команд, указанных первыми.
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