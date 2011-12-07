Определились участники плей-офф второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина

На «Западе» ЦСКА сыграет с московским «Динамо», а питерский СКА – с ярославским «Локомотивом», а вот на «Востоке» «Барыс» примет «Авангард», а «Автомобилист» - «Салават Юлаев». Первые матчи пройдут на льду команд, указанных первыми.