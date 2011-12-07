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УНИКС проиграл ЦСКА финал Единой лиги ВТБ

ЦСКА в 27-й раз стал чемпионом страны.

ЦСКА обыграл УНИКС в третьем матче серии финала Единой лиги ВТБ и в 27-й раз стал чемпионом России. Матч в столице России завершился со счётом 89:81. Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал форвард Джон Браун, набравший 25 очков при 11 подборах.

УНИКС проиграл четвёртый финал Единой лиги ВТБ в своей истории, клуб завоевал шестые серебряные медали чемпионата России.

Отметим, что матч стал последним на арене УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского, со следующего сезона «армейцы» переезжают в «Мегаспорт».

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