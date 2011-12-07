ФНЛ: КАМАЗ разделил очки с «Аланией», «Нефтехимик» открыл сезон победой

В субботу стартовал сезон 2021/22 ФНЛ. Первые матчи провели два татарстанских клуба — КАМАЗ и «Нефтехимик».

Челнинцы на своем поле разошлись вничью с «Аланией», 1:1. На 82-й минуте Егор Тесленко открыл счёт, однако в компенсированное время его партнер по команде Сергей Морозов срезал мяч в собственные ворота.

«Нефтехимик» также проводил домашний матч и переиграл «Олимп-Долгопрудный»: единственный гол на 34-й минуте забил Лев Потапов.

Второй тур ФНЛ состоится 17-го июля: КАМАЗ примет «Текстильщик», а нижнекамцы на своем поле сыграют со СКА.