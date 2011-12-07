Слуцкий отреагировал на вопрос о работе в сборной России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед стартом Кубка Париматч Премьер отреагировал на вопрос о возможной работе у руля национальной команды. Тренер объяснил, что к нему не обращались с предложениями о возможном трудоустройстве.

«Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа. Уже через 2,5 часа мы выйдем на футбольное поле. И я предпочитаю думать о том, что реально и что в моих силах», — приводит слова Слуцкого «Р-Спорт».

Отметим, что тренер уже имеет опыт работы в национальной команде — он возглавлял сборную с августа 2015 по июнь 2016 года и не смог преодолеть групповой этап Евро-2016.