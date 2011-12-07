Акинфеев не вернется: какую сборную России соберет Валерий Карпин

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин провел в Санкт-Петербурге ряд встреч с игроками «Зенита» (Кузяевым, Мостовым, Караваевым, Дзюбой), которые также представляют национальную команду страны на европейской и международной арене. Как уверяет сам Карпин, «все конфликты и недопонимания» с форвардом и капитаном россиян (при Черчесове) Артемом Дзюбой остались в прошлом.

Совсем скоро вся страна узнает имена тех, кто будет представлять Россию в отборе к ЧМ-2022 в Катаре, а пока порассуждаем, как может измениться состав команды при новом главном тренере.

Вратари

Говоря о вратарской линии и кандидатах на «номер один» в сборной, нужно учитывать фактор личных предпочтений нового главного тренера.

Валерий Георгиевич особенно доверяет голкиперам, которые умеют играть ногами. Присутствуют и ожидание того, что Карпин в своей команде будет делать более серьезную ставку на молодых игроков, нежели Черчесов.

Исходя из этих факторов, можно вынести предположение, что место в воротах займет Лунев, который совершенно недавно поменял Петербург на Леверкузен и все еще достаточно молод, либо спартаковец Максименко. Причем из двух кандидатов — Максименко имеет куда большую игровую практику, Лунев же за последние три месяца отыграл лишь 1 тайм товарищеского матча за «Байер».

На второй и третий номер претендует целый ряд игроков, в том числе и страж ворот «Рубина» Юрий Дюпин, у которого все в порядке, как с самооценкой, так и с количеством сейвов за казанский клуб. Также в виртуально списке предположительно находятся: Матвей Сафонов, недавно дебютировавший в сборной при Черчесове, Антон Шунин, а возможно даже и Сергей Песьяков, который хорошо знаком Карпину по работе в «Ростове».

Защитники

За свое место в составе при Карпине очевидно не стоит волноваться паре защитников Георгию Джикии и Марио Фернандесу.

С последним у тренера недавно был отдельный разговор, благодаря которому Фернандес согласился продолжать карьеру в национальной команде России.

Хочется надеяться, что место на фланге займет защитник казанцев Илья Самошников, который здорово прогрессирует в последнее время. Лишь обидная травма помешала ему попасть в окончательный список участников прошедшего чемпионата Европы. Оставшуюся вакантную позицию скорее всего займет армеец Игорь Дивеев.

А вот кого мы больше не увидим в футболке с двуглавым орлом, так это ветерана Юрия Жиркова. Также, в сравнении с составом Черчесова, вряд ли свой шанс при новом тренере получат Кудряшов или Семенов.

Полузащитники

Линия полузащиты — это, пожалуй, самая укомплектованная часть состава сборной. Тут Карпину предстоит сложный выбор с ротацией большого количества талантливых игроков, как опытных, так и молодых.

Во-первых, в распоряжении Валерия Георгиевича есть три матерых «легионера» — это Головин, Миранчук и Черышев. Последний получал не так много игрового времени при Черчесове, но все еще не выглядит сбитым летчиком.

Во-вторых, целая обойма молодых и перспективных игроков: Баринов, Жемалетдинов (выдающий прямо сейчас отличный игровой отрезок), недавно переехавший из Казани в Москву Макаров, «зенитовцы» Караваев и Мостовой, а также представители «Динамо» и ЦСКА — Фомин, Захарян и Мухин

Добавить опыта уже перечисленным должны знающие свое дело Зобнин и Кузяев. А вот кандидатуры Ионова и Оздоева не выглядят актуальными. И речь идет не о травме второго, а скорее о курсе на омоложение команды, который, скорее всего, предпочтет Карпин.

Нападающие

Кто будет на острие атаки россиян? Этот вопрос волнует большинство журналистов и болельщиков. Ведь именно в этой линии кроется главная интрига.

Как известно, Дзюба, который играл основную роль в команде Черчесова (был капитаном и железным игроком основы), имел крайне напряженную историю отношений с новым главным тренером сборной. Отношения форварда и Карпина не заладились еще со времен совместной работы в «Спартаке». Пикантности добавляет и тот факт, что в последнее время 32-летний нападающий «Зенита» явно не в лучшей форме, и если и попадет в финальную заявку, то вряд ли будет претендовать на роль главной звезды.

Вполне вероятно, что роль «первой скрипки» закрепится за Соболевым. Как ни парадоксально, «спартаковец» по стилю игры напоминает как раз молодого Дзюбу и имеет большой потенциал стать новым лидером сборной.

Также место в заявке наверняка получит и Смолов, переживающий буквально вторую молодость. А если немного пофантазировать, то можно представить в футболке России и 19-летнего Тюкавина. Это была бы красивая история, но все же пока она вряд ли может стать реальностью.

Молодость или старость

Напоследок хочется напомнить, что Карпину предстоит серьезная проверка на прочность в первом же матче у руля сборной. Первого сентября Россия примет дома грозную Хорватию, которая является главным претендентом на выход из группы с первого места. В случае проигрыша россияне серьезно осложнят себе борьбу за выход на ЧМ-2022, учитывая уже случившееся фиаско команды Черчесова в Словакии (1:2).

Осмелится ли Карпин выпускать на важнейшую игру сильно омоложенный состав или все-таки предпочтет старую гвардию? А может мы увидим некий симбиоз? Надеемся, что Валерий Георгиевич сможет найти оптимальное решение, а его результат мы сможем увидеть совсем скоро.