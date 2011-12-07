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Нейт Уолтерс перешел из казанского «УНИКСа» в сербский клуб «Црвена Звезда»

Баскетболист продолжит карьеру в Белграде.

30-летний разыгрывающий защитник казанского «УНИКСа» покидает баскетбольный клуб по истечению контракта, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Мы благодарим игрока за самоотверженную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте команды.

Уолтерс подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой». Стоит отметить, что баскетболист уже выступал за белградскую команду в сезоне 2016/17 и становился с ней победителем чемпионата и кубка Сербии. «Црвена Звезда» уже поприветствовала игрока в своем Instagram-аккаунте. 

Напомним, до старта нового сезона осталось 42 дня. Первая игра «УНИКСа» пройдет на площадке «Баскет-Холла» 23 сентября. Соперником команды станет «Локомотив-Кубань».


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