Нейт Уолтерс перешел из казанского «УНИКСа» в сербский клуб «Црвена Звезда»

30-летний разыгрывающий защитник казанского «УНИКСа» покидает баскетбольный клуб по истечению контракта, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Мы благодарим игрока за самоотверженную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится на сайте команды.

Уолтерс подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой». Стоит отметить, что баскетболист уже выступал за белградскую команду в сезоне 2016/17 и становился с ней победителем чемпионата и кубка Сербии. «Црвена Звезда» уже поприветствовала игрока в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, до старта нового сезона осталось 42 дня. Первая игра «УНИКСа» пройдет на площадке «Баскет-Холла» 23 сентября. Соперником команды станет «Локомотив-Кубань».



