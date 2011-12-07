«Ак Барс» и «Динамо» обрушили друг на друга водопад голов

Трудности у гостей начались с первого периода. Сначала Азеведо и Педан заработали удаления, оставив команду играть 3 на 5, но «барсы» отбились. А в середине двадцатиминутки «зубры» открыли счет - Брендон Козун пробил Билялова в «девятку». Но под занавес периода уже минчане Знахаренко и Демков отправились отбывать двухминутное наказание, а Артем Галимов восстановил статус-кво.

Но второй отрезок встречи вновь начался с осады ворот казанцев, и если с броском Козуна Билялов справился, то парой секунд позднее Райан Спунер протолкнул шайбу над плечом вратаря. Снова «Ак Барс» в роли догоняющего, и через 10 минут Дмитрий Воронков пробил вратаря «зубров» с острого угла - 2:2. Минск не сдавался: сначала Демков не успел на добивание шайбы, срикошетившей от щитков Билялова, а после Козун все же оформил дубль и увел свою команду на перерыв в статусе лидера в этом матче.

Небольшие перемены в структуре звеньев атаки, внесенные Квартальновым в третьем периоде, оперативно дали свои плоды. Спустя две минуты со стартового вбрасывания Галиев выдал передачу на Даниса Зарипова, которого перед пятаком никто не прикрывал. Пушечный бросок пришелся точно в «девятку» - и снова ничья! А Зарипов забросил уже в 13-м из 13 возможных сезонов КХЛ.

Ближе к середине заключительного периода в работу включилось легионерское звено, когда Рукавишников набросил в сторону пятака «зубров», а Доус подправил шайбу в ворота. Спустя полторы минуты снова отличается звено Зарипова, на сей раз убежал на рандеву с вратарем и был точен Галиев - 5:3! Однако уже в ответной атаке Максим Сушко с острого угла сумел попасть точно в ворота, установив окончательный счет в этой встрече - 5:4.

Итак, в четырех стартовых играх «барсы» пропустили 12 шайб - не самый приличный результат для топ-клуба. Хуже дела на Востоке пока обстоят разве что у «Амура», «Куньлуня» и «Торпедо». Сегодня «Ак Барс» проведет встречу в Хельсинки против «Йокерита» - это и возможность продемонстрировать работу над ошибками в обороне, и поквитаться за другой клуб из Татарстана: «Нефтехимик» получил от «джокеров» в среду 6 безответных шайб.