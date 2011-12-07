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Вечерняя встреча «Йокерита» и «Ак Барса» перенесена на неопределённый срок

Финский клуб сел на 14-дневный карантин.

КХЛ сообщила о переносе встречи регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом». Финский клуб отправился на 14-дневный карантин после того, как стало известно о положительных результатах тестирования на COVID-19 у четырёх хоккеистов «Нефтехимика».

Матч между нижнекамцами и «джокерами» состоялся в Хельсинки 9 сентября. Теперь «Йокериту» предстоит пройти дополнительные тестирования на коронавирус. Напомним, что встреча между финнами и «Ак Барсом» должна была пройти 11 сентября в 18:30 по местному времени.

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