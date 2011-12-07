Доигрались

Два футболиста, игроки сборной страны, а также ФК «Краснодар» и ФК «Зенит» отметили 10-летие своей истинно мужской дружбы так, как многим и не снилось. Сначала была поездка из Санкт-Петербурга в Москву на поезде «Сапсан». Затем в одном из изданий появилась информация: компания, в которой были и девушки, и младший брат Александра Кокорина Кирилл, изрядно нахулиганила, устроив погром. Правда, позднее компания «РЖД» открестилась от этой информации, заявив, что никаких претензий к футболистам не имеет. Прибыв в Москву утром 8 октября, гоп-компания сначала «зависла» в стриптиз-клубе, а затем решила позавтракать в центре Москвы на Большой Никитской.Передвигаясь по улице, молодые люди вели себя развязно и немедленно отреагировали на замечание водителя одного из автомобилей, по крылу которого кто-то из них нанес удар ногой. Мужчину тут же выволокли из машины и принялись жестоко избивать. Удары сыпались со всех сторон. Водителя били ногами, а когда он стал убегать от озверевших молодых людей, повторно били, и опять ногами.Но и это было не все. Дойдя до кофейни, компания стала осыпать оскорблениями ее посетителей. А когда один из них попытался утихомирить парней словесно, завязалась новая драка. Причем компания Мамаева и Кокорина вновь лупцевала посетителя в несколько пар рук и ног - настоящая мужская дружба, наших бьют! А не бьют, так вообще получи - так вот! После этого компания удалилась - к новым победам. По горячим следам полиция, несмотря на то что поступили два заявления о фактах избиений, в отношении подозреваемых ничего не предприняла. Не считать же началом следственных действий доставленный в отдел полиции стул, которым били потерпевшего в кофейне. Итак, подозреваемые не были задержаны, и лишь их адвокат вечером 9 октября все же прибыл в полицию.Редкий телеканал в России не коснулся этого инцидента. Были и сторонники Кокорина и Мамаева, и их яростные противники. РФС мгновенно отреагировал и высказался за дисквалификацию - пожизненную. Футболистам между тем грозит реальный срок наказания, особенно если учесть, что это не первый и не третий случай в их дружеских отношениях. И шампанское в клубе в Монако за 250000 евро, и стрельба на свадьбе... Но всякий раз это сходило им с рук. Важные покровители всегда протягивали шалунам руку помощи. Сморкаешься в пятитысячную купюру - что ж, по приходу и расход. Собственно, тем утром по Большой Никитской шли настоящие хозяева жизни, которые в своей безнаказанности абсолютно уверены. И несколько депутатов Госдумы РФ уже высказывались за то, что подобные инциденты нужно решать миром. Но это не инцидент, а уголовное преступление. Москвичам походя объяснили, что в нынешнее время без охраны в кафе или ресторане появляться нельзя - себе дороже. На следующий день после двух избиений (драка - это когда с каждой стороны в конфликте участвуют не менее двух человек) и сотрудники кафе, и избитый водитель отказались хоть как-то комментировать случившееся. А то, что некие лица попытались выкупить за круглую сумму видеоролик с происходящим, - факт характерный.Собственно, ни клубы, ни РФС пока не торопятся сгоряча принимать решение по данному делу, которое теперь уже явно стало уголовным. Многие поспешили заверить общественность, что наверняка дело будет спущено на тормозах.И, честно говоря, будет обидно, что в нашем многополярном мире куда-то подевались понятия чести и достоинства. Не говоря уже о мальчишках, которые смотрят на подобных небожителей во все глаза. Дети видят, что прав тот, у кого деньги, а все остальное - отстой. И никак им не объяснишь, что отстой - это поступок Мамаева и Кокорина.И тут же - ответ защитникам Кокорина и Мамаева: люди после этого ЧП хотят не крови подозреваемых, а адекватной правовой оценки их деяний. И от того, каким станет решение по этому делу, и будет зависеть реакция общественности. Виновен - отвечай. Не в детском саду эти милые футболисты, где могут лишь пожурить. И потому пожизненная дисквалификация игроков - вот единственно реальная мера, способная успокоить общество. Это что касается чисто футбольного аспекта.А остальное решать полиции и прокуратуре. Тут уже начинается война адвокатов. Автор этих строк не верит в раскаяние таких людей. Да его и не было - фигуранты дела как в рот воды набрали и слушают лишь своих адвокатов. Понять их можно. Простить - ни в коем случае.