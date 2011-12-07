Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ФК ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка России на первой же стадии

Футболисты ЦСКА последними сыграли свой матч 1/16 финала розыгрыша Кубка России против «Тюмени» - встреча была перенесена из-за игр армейцев в Лиге чемпионов.
Увы, матч завершился для ЦСКА неудачей: на стадионе «Геолог» тюменцы в основное время сыграли вничью - 0:0. При этом ЦСКА, привезя в Тюмень всего 14 футболистов, на дополнительное время остался без замен. Тем не менее, гости первыми забили – Тимур Пухов почти принес ЦСКА победу. Но на 120-й, последней минуте дополнительного времени, Александр Столяренко забил за «Тюмень», переведя матч в серию пенальти. Свои три удара тюменцы забили, а вот гости трижды промахнулись. Так клуб  из ФНЛ пробился в 1/8 финала.
КВ
Лента новостей