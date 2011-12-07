ФК ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка России на первой же стадии

Увы, матч завершился для ЦСКА неудачей: на стадионе «Геолог» тюменцы в основное время сыграли вничью - 0:0. При этом ЦСКА, привезя в Тюмень всего 14 футболистов, на дополнительное время остался без замен. Тем не менее, гости первыми забили – Тимур Пухов почти принес ЦСКА победу. Но на 120-й, последней минуте дополнительного времени, Александр Столяренко забил за «Тюмень», переведя матч в серию пенальти. Свои три удара тюменцы забили, а вот гости трижды промахнулись. Так клуб из ФНЛ пробился в 1/8 финала.