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«Химки» всемером проиграли «Жальгирису», «Зенит» одолел «Барселону»

Российские клубы провели матчи второго тура Евролиги.

Два российских клуба смогли одержать победы во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА в упорном матче дома обыграл «Маккаби» (76:72), а «Зенит» был сильнее «Барселоны» (74:70). Отметим, что перед игрой против «Барселоны» ещё у двух баскетболистов «Зенита» были выявлены положительные тесты на COVID-19, а количество изолированных игроков основы достигло четырёх человек.

Значительные трудности возникли и у «Химок» — подмосковная команда выставила на матч против «Жальгириса» всего семь игроков и уступила (70:84).

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