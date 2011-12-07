«Химки» всемером проиграли «Жальгирису», «Зенит» одолел «Барселону»

Два российских клуба смогли одержать победы во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА в упорном матче дома обыграл «Маккаби» (76:72), а «Зенит» был сильнее «Барселоны» (74:70). Отметим, что перед игрой против «Барселоны» ещё у двух баскетболистов «Зенита» были выявлены положительные тесты на COVID-19, а количество изолированных игроков основы достигло четырёх человек.

Значительные трудности возникли и у «Химок» — подмосковная команда выставила на матч против «Жальгириса» всего семь игроков и уступила (70:84).