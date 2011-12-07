Молодёжная сборная России разгромила Эстонию

Молодёжная сборная России разгромила сверстников из Эстонии в матче отборочного этапа Евро-2021. Россияне отгрузили сопернику четыре безответных гола.

Начало разгрому положил Магнус Виллота, срезавший мяч в свои ворота. Затем гол забил Константин Кучаев и дублем отличился Фёдор Чалов.

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев появился на поле на 70-й минуте, а спустя семь минут не смог реализовать пенальти. Полузащитник казанцев Денис Макаров остался на скамейке запасных.

В другом матче группы Сербия преподнесла сенсацию, обыграв Польшу. Теперь для выхода на Евро-2021 российской молодёжке нужно 13 октября обыграть аутсайдера группы 5 — Латвию.