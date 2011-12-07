«Рубин» вновь сыграл вничью с «Уралом»

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«Рубин» провёл контрольный матч против «Урала» в Екатеринбурге. Третий раз в этом сезоне команды разошлись со счётом 1:1.
Оба гола были забиты с пенальти: сначала Тарасов сфолил на игроке «Урала», а экс-нападающий КАМАЗа Давид Караев реализовал одиннадцатиметровый.
Во втором тайме казанцы заработали свой пенальти, его удачно исполнил Дарко Йевтич.
Отметим, что ранее «Рубин» и «Урал» разошлись вничью во втором туре РПЛ, а также в контрольном матче 6 сентября.