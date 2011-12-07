«Уфа» представила нового главного тренера

«Уфа» на официальном сайте объявила о подписании контракта с российским тренером Рашидом Рахимовым. Соглашение со специалистом будет действовать до июня 2021 года.

Рашид Рахимов имеет значительный опыт работы с клубами РПЛ. Он возглавлял «Амкар» (2006-2007, 2009-2011), «Локомотив» (2007-2009), «Терек» (2013-2017), «Ахмат» (2018-2019). За время работы с клубами элиты лучшим достижением стало пятое место с «Тереком» в сезоне 2016/17 и финал Кубка России с «Амкаром» в сезоне 2007/08.

«Уфа» после десяти туров идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.