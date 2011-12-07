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Павел Могилевец в последний момент вызван в сборную России

Павел Могилевец в последний момент вызван в сборную России
Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец вызван к 12 ноября в расположение сборной России по футболу  для подготовки к матчу в Лейпциге (контрольный матч) против сборной Германии. Так сложились обстоятельства. Отметим, что уже пять игроков «Рубина» таким образом вызваны на эти два мача в сборную России. 
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