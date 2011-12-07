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УНИКС разорвал «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа провели свой первый дальний выезд в чемпионате Единой Лиги ВТБ. Выезд казанцам удался – 99:78 (24:17, 27:24, 23:18, 25:19).
Казанцы в этом матче не форсировали события, так что их преимущество нарастало постепенно. 17 очков набрал Ндур. 13 – МакКоллум. 13 очков  - Понкрашов. Следующий матч УНИКС проведет в Вильнюсе против «Вильнюс Ритас» 13 ноября (20.00, мск).
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