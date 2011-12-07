УНИКС разорвал «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Казанцы в этом матче не форсировали события, так что их преимущество нарастало постепенно. 17 очков набрал Ндур. 13 – МакКоллум. 13 очков - Понкрашов. Следующий матч УНИКС проведет в Вильнюсе против «Вильнюс Ритас» 13 ноября (20.00, мск).