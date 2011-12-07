«Ак Барс-Динамо» уступило «Строителю»

Во втором матче Суперлиги по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» в Ульяновске уступило сыктывкарскому «Строителю» -1:5. Четыре гола в ворота казанцев влетело в первом тайме, ещё один мяч был забит на исходе часа игрового времени. Гол престижа «Ак Барс-Динамо» оформило лишь на последней минуте основного времени — отличился Владислав Веселов.

Другие результаты игрового дня:

«СКА-Нефтяник» 4:4 «Динамо-Москва»

«Байкал-Энергия» 7:2 «Мурман»

«Кузбасс» 6:0 «Уральский Трубник»

«Енисей» 19:4 «Сибсельмаш»

«Волга» 2:2 «Родина»

Следующую игру «Ак Барс-Динамо» вновь проведет в Ульяновске, 14 ноября. Соперником казанцев станет «Мурман».