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«Ак Барс-Динамо» уступило «Строителю»

Казанцы сподобились лишь на гол престижа.

Во втором матче Суперлиги по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» в Ульяновске уступило сыктывкарскому «Строителю» -1:5. Четыре гола в ворота казанцев влетело в первом тайме, ещё один мяч был забит на исходе часа игрового времени. Гол престижа «Ак Барс-Динамо» оформило лишь на последней минуте основного времени — отличился Владислав Веселов.

Другие результаты игрового дня:

  • «СКА-Нефтяник» 4:4 «Динамо-Москва»
  • «Байкал-Энергия» 7:2 «Мурман»
  • «Кузбасс» 6:0 «Уральский Трубник»
  • «Енисей» 19:4 «Сибсельмаш»
  • «Волга» 2:2 «Родина»

Следующую игру «Ак Барс-Динамо» вновь проведет в Ульяновске, 14 ноября. Соперником казанцев станет «Мурман».

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