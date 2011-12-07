«Ак Барс-Динамо» уступило «Строителю»

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Во втором матче Суперлиги по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» в Ульяновске уступило сыктывкарскому «Строителю» -1:5. Четыре гола в ворота казанцев влетело в первом тайме, ещё один мяч был забит на исходе часа игрового времени. Гол престижа «Ак Барс-Динамо» оформило лишь на последней минуте основного времени — отличился Владислав Веселов.
Другие результаты игрового дня:
Следующую игру «Ак Барс-Динамо» вновь проведет в Ульяновске, 14 ноября. Соперником казанцев станет «Мурман».