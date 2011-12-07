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«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России

Игры запланированы на февраль 2021 года.

Во вторник в Москве состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. В этой стадии турнира сыграют 14 команд РПЛ и 2 клуба ФНЛ. Пары соперников выглядят следующим образом:

«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов)

«Краснодар» (Краснодар) — «Сочи» (Сочи)

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула)

ЦСКА (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный)

«Уфа» (Уфа) — «Урал» (Екатеринбург)

«Химки» (Московская область) — «Крылья Советов» (Самара)

Игры 1/8 финала запланированы на 20–21 февраля 2021 года.

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