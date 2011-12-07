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Грузия сыграет против Северной Македонии без двух ключевых футболистов

Игроки сдали положительные тесты на коронавирус.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия подхватил COVID-19 перед матчем сборной Грузии с командой Северной Македонии. Встреча за право попасть на Евро-2020 пройдёт 12 ноября в Тбилиси.

Положительные тесты перед игрой сдали Кварацхелия и полузащитник «Коньяспора» Леван Шенгелия, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

«10 ноября тестирование двух футболистов показало положительные результаты. Повторные тесты Хвичи Кварацхелии и Левана Шенгелии подтвердили коронавирус. Футболисты в соответствии с протоколом находятся на изоляции и в последующие дни будут под наблюдением врачей», — гласит заявление.

Последний раз Хвича Кварацхелия появлялся на поле 8 ноября в матче РПЛ против «Химок» (0:2).

КВ
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