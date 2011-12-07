«Ак Барс» второй раз за сезон разобрался с «Магниткой»

Казанский «Ак Барс» в очередном матче «регулярки» на своем льду не испытал особых проблем с магнитогорским «Металлургом». Команда отгрузила гостям три безответные шайбы.

Уверенности казанцам придал старт игры, когда Тимур Билялов парировал бросок Сергея Мозякина, а с добивания нападающий гостей направил шайбу в штангу. Фактически это был единственный опасный момент в исполнении «Магнитки» за период, зато ответ «барсов» оказался симметрично острым — Кошечкин парировал бросок Доуса также в штангу. За 5 минут до конца периода хозяева смогли повести: Тихонов раскачал контратаку, вкатился в чужую зону и отдал передачу Доусу — легионер нежно бросил с кистей, защитник «Магнитки» своей клюшкой невзначай скорректировал ее путь аккурат в ворота.

Найджел Доус продолжает лидировать в гонке снайперов команды: он записал на свой лицевой счет 16-й гол и идет в пятерке голеадоров лиги. Более того, по количеству победных шайб нападающий тоже лучший в клубе и второй в КХЛ — у него их 5.

Едва начался второй период — и Фисенко с Кормье организовали навал на ворота «Магнитки». Лишь героическая игра Кошечкина стоя и в партере спасла гостей от второй шайбы. А еще через несколько минут Патрис Кормье отличился со знаком минус — заработал 5+20 за атаку сзади в средней зоне и отправился отдыхать в раздевалку до конца матча. Далее игра и вовсе перешла в формат «4 на 4», но «Ак Барс» выстоял и оформил второй гол в конце периода — Доус ассистировал Да Косте, который был точен.

В третьем периоде казанцы без особых проблем оформили третий гол, когда Станислав Галиев оказался расторопнее других на пятаке.

Примечательно, что Да Коста и Галиев набирают баллы результативности в третьем матче подряд. Галиев оформил три гола, а Да Коста четыре (2+2) очка. Определенно внесет себе в зачет игру с «Магниткой» и Тимур Билялов, записавший на свое имя второй «сухарь» в сезоне. Для «Ак Барса» этот матч стал лишь пятым в текущем чемпионате, где команда не пропускала: дважды сушили игру Билялов и Рейдеборн, один раз Амир Мифтахов.

Казанцы прервали серию побед Магнитогорска из 5 матчей. А сами «барсы» буквально воспряли после пинка от «Авангарда» — три победы подряд с разницей 11:1. Команда Квартальнова продолжает лидировать на «Востоке» с 54 очками. «Магнитка» осталась третьей, но ей в спину дышат «Трактор» и «Салават Юлаев».