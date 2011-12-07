Группа футболистов «Тамбова» может бойкотировать матч с «Рубином»

Группа футболистов «Тамбова» может бойкотировать матч 18-го тура РПЛ против «Рубина». Об этом «Коммерсанту» заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Ранее ряд игроков «Тамбова» проигнорировали встречу 17-го тура чемпионата страны против «Спартака» на фоне долгов по заработной плате. Матч завершился разгромом тамбовчан со счётом 5:1.

«Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит. Ситуация не меняется», — сказал Павел Худяков.

Сейчас «Тамбов» идёт на 15-м месте в турнирной таблице, потерпев пять поражений подряд. 13 декабря команда примет казанский «Рубин».