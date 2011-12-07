ЦСКА второй сезон подряд закончил групповой этап ЛЕ на последнем месте

ЦСКА в заключительном матче группы К Лиги Европы в гостях уступил загребскому «Динамо» — 1:3. Московский клуб завершил турнир на последнем месте, набрав три очка.

Отметим, что ЦСКА второй сезон подряд становится последним в квартете команд. Годом ранее армейцы финишировали четвёртыми в группе Н ЛЕ, набрав в играх с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошом» 5 очков.

ЦСКА по итогам выступления в ЛЕ также обновил антирекорд российских команд в этом турнире по набранным очкам. Ранее пять баллов на групповом этапе, помимо армейцев, набирал «Спартак» в сезоне 2018/19.