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«Молодежка» казанского «Рубина» отправилась на второй турецкий сбор

Сбор пройдет с 11 по 22 февраля.
В Турцию отправились вратари Эдгар Рахматуллин и Тагир Хисматуллин, защитники Павел Коркин, Александр Смелов, Амир Нуруллин, Руслан  Гаврилов, Роман Балуев, Данила Карягин, полузащитники Дмитрий Николаев, Артур Рашитов, Антон Адаричев, Антон Шолох, Данил Каманцев, Игорь Николов, Денис Федорочев, Александр Циберкин, Михаил Яковлев, нападающие Айдар Каримов, Артур Сакгитов, Никита Сапрунов, Никита Цыганков, Виктор Морозов. Последний пока в составе сборной России, и присоединится к «Рубину» лишь 17 февраля.
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