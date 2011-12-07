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СМИ: Сослан Джанаев может пополнить состав «Урала»

Вратарь на прошлой неделе покинул «Рубин».
Сослан Джанаев, покинувший состав «Рубина» на прошлой неделе, может перейти в «Урал». Об этом утверждает «Чемпионат». Отметим, что в этом сезоне основным вратарем екатеринбуржцев является Ярослав Годзюр (17 матчей, 28 пропущенных мячей). Сослан Джанаев провел в нынешнем чемпионате 4 матча и пропустил 4 мяча. Ранее, в начале января, президент «Урала» Григорий Иванов опровергал интерес клуба к Джанаеву.
КВ
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