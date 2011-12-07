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Два грузина из казанского «Рубина» продолжат карьеру в волгоградском «Роторе»

Два грузинских игрока «Рубина» - 22-летний форвард Бека Микелтадзе и 23-летний полузащитник Ника Кипиани (имеющий российский паспорт) продолжат свою карьеру в состав лидера чемпионата ФНЛ – волгоградском «Роторе». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Оба будут играть в «Роторе» на правах аренды. Также «Рубин» заявил очередного новичка для игр в чемпионате РПЛ – Солтмурад Бакаев будет выступать под №87. А Дарко Йевтич заявлен за «Рубин» под №8.
КВ
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